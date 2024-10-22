ВСУ предрекли рост числа дезертиров при одном условии

Дезертирство и сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в случае перехода Торецка и Часова Яра под полный контроль сил России, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Начиная с момента вторжения в Курскую область потери ВСУ составили уже 25 тысяч человек. Потери с мая — порядка 70 тысяч. Итого уже около 100 тысяч человек уже никогда не встанут под ружье, и люди это видят. Если раньше это можно было как-то на что-то списать, то сегодня уже явно прослеживается информация о том, как некоторые поселки в три-четыре раза расширяют территориальные кладбища. Естественно, в людях появился страх», — сказал военный.

По этой причине военнослужащие, по словам Матвийчука, стали все чаще сдаваться в плен и дезертировать. При этом данное явление, как он считает, еще не носит массового характера.

«Участились случаи отказа подразделений выполнять боевые задачи, случаев сдачи в плен. Тенденция сохраняется. Многие аналитики приходят к выводу, что еще несколько поражений на фронте, в частности, взятие под контроль Россией Торецка и Часов Яра, и подобные явления станут массовыми», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что число случаев дезертирства в ВСУ двукратно увеличилось в 2024 году. Уточняется, что 51 тысяча солдат оставила свои части без увольнения с января по сентябрь текущего года.