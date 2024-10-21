Боец СВО рассказал о спасшем ему жизнь документе

Паспорт спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). О том, как это произошло, военнослужащий рассказал журналистам «Комсомольской правды».

Мужчина служит водителем. В начале октября его автомобиль атаковали украинские беспилотники — в это время солдат перевозил троих бойцов. Один из дронов взорвался в салоне, однако всем находившимся в нем удалось выжить.

Уже по прибытии в больницу водитель заметил осколок, застрявший в его паспорте.

«Остановился осколок только на странице с фотографией», — уточнил боец.

Ранее амулет покровителя мужчин спас жизнь другому участнику СВО. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Осколок мины пробил солдату вену, не достигнув артерии из-за цепочки на его шее.