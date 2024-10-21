Российские бойцы уничтожили солдат ВСУ, которые ранее развернули флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

"Четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие - два пленных оставшихся - сейчас находятся уже у нас", - заявил Аид.

По его словам, украинское командование планировало взять Курск "за три дня", однако этот план провалился.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении уже превысили 25 тысяч военнослужащих.