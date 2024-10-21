Израиль назвал условия прекращения войны в Ливане

На прошлой неделе Израиль передал США документ со своими условиями дипломатического разрешения конфликта в Ливане, сообщает Axios со ссылкой на двух американских и двух израильских чиновников. Американские власти указали, что предложения Израиля противоречат позиции ООН.

Очередная волна обострения на Ближнем Востоке началась 17 сентября, когда пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» стали массово взрываться. СМИ сообщили, что взрывы стали результатом сложной совместной операции израильских военных и разведчиков.

В начале октября израильская армия сообщила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру «Хезболлы».

Администрация президента США Джо Байдена предлагала Израилю и «Хезболле» 21-дневное прекращение огня. В течение этого периода сторонам предлагалось вести переговоры о разрешении конфликта. В соглашении подчеркивалось, что люди должны иметь возможность вернуться в свои дома на севере Израиля. Также документ содержал условие передислокации израильских войск вдоль границы с Ливаном.

По данным Axios, новое предложение Израиля также предполагает, что перемещенные люди по обе стороны границы смогут вернуться домой. При этом израильтяне требуют, чтобы ЦАХАЛ разрешили проводить «активные принудительные операции».

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Как заявили в Израиле, такие операции позволять гарантировать, что «Хезболла» не будет перевооружаться и восстанавливать свою военную инфраструктуру в приграничных районах южного Ливана. Кроме того, Израиль требует, чтобы его ВВС имели свободу действий в воздушном пространстве Ливана.

Оба этих требования противоречат резолюции 1701 Совета Безопасности ООН о прекращении израильско-ливанской войны 2006 года. В документе, принятом и Израилем, и Ливаном, говорится, что Ливанские вооруженные силы и Временные силы ООН в Ливане обеспечивают соблюдение прекращения огня между Израилем и «Хезболлой».

Представитель США заявил Axios, что Ливан и международное сообщество вряд ли согласятся на новые условия Израиля, поскольку они серьезно подорвут суверенитет Ливана.