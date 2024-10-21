Российский рядовой защитил гранатометчика от атаки украинских FPV-дронов

Рядовой ВС России Константин Шупарис защитил гранатометчика во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), лично сбив два FPV-дрона противника.

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Заняв огневую позицию вблизи укреплений врага, гранатометчик прицельным огнем уничтожал пехоту и огневые средства украинских боевиков. Противник атаковал позицию FPV-дронами, стремясь ликвидировать гранатометчика», — описали ситуацию в оборонном ведомстве.

В этот момент военнослужащий Шупарис заметил подлет беспилотников ВСУ и уничтожил их прицельным огнем, тем самым выиграв время гранатометчику для смены позиции, пока украинская сторона не попыталась атаковать их повторно.

В результате, уже находясь на другой позиции, гранатометный расчет смог разбить три огневые позиции ВСУ. Это обеспечило российским штурмовикам продвижение вглубь украинской обороны.

Ранее российский солдат с позывным Аид раскрыл число воюющих в Курской области бригад ВСУ. По его словам, в российский регион были переброшены практически все боеспособные части украинской армии.