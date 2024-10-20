Бойцы группировки войск «Юг» перехватили переговоры испаноязычных наемников из Латинской Америки, которых перебросили в район города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствует запись их разговора, оказавшаяся в распоряжении РИА Новости.

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«Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV (FPV-дроны. — «Газета.Ru»). Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV», — сказал на испанском один из наемников.

По информации российских военных, переговоры из радиоперехватов проводят наемники из Колумбии. На этом участке фронта за Вооруженные силы Украины (ВСУ) также воюют граждане других стран Латинской Америки.

В октябре бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток» сообщили, что в настоящее время наиболее ожесточенное сопротивление оказывают иностранные военнослужащие.

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В этом же месяце старший инструктор Ленинградского полка с позывным «Бетон» рассказал, что иностранные военнослужащие в рядах ВСУ первыми покидают позиции на линии фронта при приближении российских штурмовых групп. Он обратил внимание, что иностранцы призваны поднимать дух и мотивацию украинских солдат.