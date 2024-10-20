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Российские войска выбили ВСУ с южной окраины Воздвиженки в ДНР

Бойцы Вооруженных сил России успешно выбили украинских военных с южной окраины села Воздвиженка, расположенного в Донецкой народной республике на Покровском направлении. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».

Российские войска выбили ВСУ с южной окраины Воздвиженки в ДНР
© РИА Новости

По его информации, удары ВС России нанесли значительные потери противнику, заставив его отступить на север населенного пункта. Воздвиженка стратегически важна, поскольку открывает путь к дороге Покровск-Константиновка, которая очень важна для ВСУ.

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Накануне ТАСС сообщил, что находящиеся в городе Селидово ДНР подразделения украинской армии пытаются отступать из населенного пункта малыми группами. По информации агентства, положение ВСУ в городе и его окрестностях ухудшается, и украинскому командованию вскоре придется принять решение: либо вывести группировку, либо «максимально утилизировать личный состав» как в Угледаре.

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