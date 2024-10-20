Министр обороны Израиля заявил о панике в движении "Хезболлах"

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант посетил северную границу страны, где провел оперативное совещание и пообщался с военнослужащими 98-й дивизии, сообщила пресс-служба министерства. В ходе общения с военными он выступил с утверждением, что в рядах вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане началась паника.

"У нас есть пленные "Хезболлах", которые делятся информацией. Они сообщили нам о большом страхе, который ощущается [в рядах шиитских формирований]. "Хезболлах" рушится", - утверждал Галант.

По его словам, задача израильской армии на юге Ливана - "полностью зачистить район [от инфраструктуры "Хезболлах"], чтобы жители населенных пунктов севера Израиля смогли вернуться в свои дома и заново строить свои жизни".

"Мы не только наносим противнику поражение, но и уничтожаем их, разрушая их туннели, склады с оружием и их наступательную инфраструктуру. Результат очевиден: в местах, подготовленных "Хезболлах" для использования в качестве плацдармов для рейдов в [израильские] населенные пункты, теперь проводят свои операции войска Армии обороны Израиля", - добавил министр.

23 сентября израильская армия начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанской организации. Заявленная цель - создание безопасных условий в приграничных районах на севере Израиля для возвращения туда 60 тыс. местных жителей, которые были вынуждены эвакуироваться из-за продолжающихся год обстрелов со стороны отрядов "Хезболлах".

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В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и пообещала продолжать противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана