НАТО призвали начать крупнейшую программу перевооружения сил
Российская армия выйдет из конфликта на Украине еще сильнее, чем была до него. При этом она будет знать, что ее противник — это НАТО, рассказал в интервью Spiegel командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи.
По оценке генерала, в настоящее время Россия является «постоянной угрозой» для альянса и Европы, и после окончания конфликта ее позиция не изменится.
Главком НАТО в отметил, что российские военные совершенствуют свои методы, внедряют полученный в ходе боевых действий опыт. Таким образом, добавил он, ВС РФ после окончания конфликта будут сильнее, чем сейчас.
«[Российскими солдатами] командуют те же люди, которые уже видят в нас врагов. Так что у нас будет противник с реальными навыками, массой войск и четкими намерениями», — подчеркнул Каволи.
На фоне этого, подчеркнул генерал, входящим в альянс странам следует начать крупнейшую программу перевооружения сил НАТО.
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