Названа страна ЕС, которая хочет закупить ракеты и БПЛА быстрее НАТО

Правительство Эстонии одобрило проект по закупке ракет дальнего радиуса действия и беспилотников для защиты своих границ на случай нападения, рассказал Defense One глава эстонского Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. По его словам, наносить удары по противнику нужно быстрее, чем он достигнет линии фронта.

Нельзя продолжать вести ближний бой с противотанковым оружием. Нужно действовать глубже, выводить вражеские силы из строя до того, как они достигнут линии фронта, — сказал Саар.

Он пояснил, что эстонской стороне нужно опережать НАТО в вопросе обеспечения национальной безопасности, а расходы страны на военный сектор, вероятно, будут увеличены. Глава Госцентра пояснил, что речь в первую очередь идет о системах ПВО и закупках ПЗРК малой дальности. Он отметил, что в дальнейшем планируется провести учения, одной из целей которых станет анализ на практике более дальнобойного оружия, чем IRIS-T, ракет малой и средней дальности.

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Ранее сообщалось, что на восточной границе Польши по плану Варшавы появятся минные поля, они будут сделаны в рамках проекта «Восточный щит». Польская сторона решила ускорить реализацию программы и сделать первые шаги до конца текущего года.