Тактическая группа российских войск «Сталинские соколы» продемонстрировали видео с «Герани» и пообещали бить по мобильным огневым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«"Сталинские соколы" установили на "Герани" камеры и объявили охоту на мобильные огневые группы ВСУ», — говорится в посте.

В подразделении отметили, что часть их операторов бьет по украинским средствам противовоздушной обороны, а другая — выслеживает и уничтожает мобильные группы противника.

«"Мобильные огневые группы – если по рации вы не вызываете Волгу — то вы приоритетная цель"», — приводит канал заявление «Сталинских соколов».

В ночь на 19 октября ВСУ нанесли массированный удар дронами самолетного типа по Курской, Брянской и Белгородской областям России.