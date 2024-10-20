Украинские военные заявили о дефиците кадров в ВСУ

В ВСУ наступил массовый дефицит кадров из-за тяжелых потерь. Поступающее западное вооружение некому применять. Об этом в интервью Telegraph сообщила лейтенант ВСУ Юлия Микитенко.

Микитенко заявила, что в арсеналы ВСУ поступает малое количество западного оружия, но даже это оружие использовать некому.

«К сожалению, мы не можем его использовать, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения», — заявила она.

Микитенко отметила, что у украинских военных пропадет мотивация для участия в боевых действиях. Восстанавливаться до уровня 2022 года придется как минимум в ближайшие десять лет.

Микитенко(1995 г.р.) во время Евромайдана состояла в «Женском отряде» киевских активистов и призывала студентов присоединиться к перевороту. Позднее она искала и собирала информацию о российских военных в соцсетях.

Затем ее назначили на должность командира мотопехотного взвода, а позже командира разведывательного взвода, что вызвало скандал в ВСУ. Микитенко «столкнулась с большим количеством сексизма и скептицизма». Многие солдаты отказались воевать под командованием женщины, и были переведены в другие части. По некоторым данным, сейчас она служит в 54-й бригаде.

Ранее в Минобороны сообщили, что общие потери украинской армии на курском направлении составили более 25050 солдат.