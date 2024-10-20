Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

О нескольких попытках группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 20 человек прорвать тыл Вооруженных сил (ВС) России под Курском сообщает Mash. Стало известно, что украинские бойцы на американских бронеавтомобилях International MaxxPro дважды хотели атаковать российских бойцов в Глушковском районе — в районе сел Волфино и Теткино.

По сведениям источника, члены группировки были вооружены винтовками Bren-2, Colt M4-A3, пулеметом M249 SAW и шведскими гранатометами AT4. Попытка нападения была успешно отражена российскими бойцами. Mash пишет, что в результате были уничтожены 10 украинских солдат, остальные отступили.

Кроме того, сообщается о попытках ВСУ прорваться на бронетранспортерах Stryker в ранее зачищенный населенный пункт Зеленый Шлях. По данным военкоров, таким образом они хотели вернуть под контроль имеющую стратегическую важность трассу Суджа — Коренево (ее использовали для снабжения подразделений). Попытка прорыва также была отражена ВС РФ.

Бои в российском приграничье продолжаются с 6 августа. В Минобороны России 20 октября сообщили, что всего с начала прорыва ВСУ на территорию России украинские войска потеряли более 25 тысяч человек.