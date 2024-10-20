Полковник высказался об изменениях в Курской области после новых решений Сырского

Новые решения главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского не окажут значительного влияния на обстановку в Курской области, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как может измениться ситуация в российском приграничном регионе.

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"Это мероприятие, где он заслушал командиров, оказал помощь в решении проблемных вопросов и принял ряд каких-то решений, носит информационно-политический потенциал, чтобы показать, что они контролируют и управляют процессами на территории Курской области". Андрей Кошкин, полковник в отставке

«Я не думаю, что от этого совещания изменится ситуация, и что-то серьезно может повлиять на положение в Курской области. Там они находятся в огневом мешке, обстреливаются дороги, которые должны обеспечивать ротацию, [у них] недостаточно горюче-смазочных материалов. Это совещание носит подбадривающий характер, нежели реально оно может что-то изменить. Там надо бросать силы, надо коренным образом что-то менять для них, потому что в тактическом плане мы постоянно улучшаем положение, уничтожаем противника, его бронетанковую технику, наносим удары артиллерии, авиации, то есть контролируем процесс», — объяснил он.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел работу в воинских частях и подразделениях, которые действуют В Сумской области Украины и на российской Курщине. По его словам, он заслушал отчеты командиров бригад и обсудил с ними дальнейшие действия.