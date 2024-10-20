В небе над Курской областью сбита очередная украинская ракета, что стало третьим подобным случаем за день, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о том, что еще одна украинская ракета была сбита в небе над регионом.

Смирнов выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы за успешное перехват ракеты. Он отметил, что это уже третья ракета, уничтоженная в регионе в последнее время.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении двух украинских ракет в Курской области, подчеркивая важность работы сил ПВО для защиты населения и территории от угроз. В своих заявлениях он неоднократно выражал признательность военным за их оперативные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар по Курской области, в результате которого были повреждены несколько зданий, однако жертв или раненых избежать удалось.