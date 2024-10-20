ВСУ во главе с командиром сдались в плен ВС РФ
На донецком направлении украинская бригада вместе с командиром попала в засаду, в результате трое военных погибли, а семеро бойцов были пленены. Об этом сообщает ТАСС.
«Десять солдат ВСУ во главе с командиром попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР», — передают журналисты.
Отмечается, что трое солдат из числа противника были ликвидированы, остальные были взяты в плен ВС РФ.
ВСУ убили на месте взятых в плен российских бойцов
Российские бойцы на днях в ДНР освободили от украинских военных населенный пункт Зоряное. Ранее российский снайпер с позывным Харам рассказал, что ВСУ в районе Укрианска (ДНР) переодеваются в пенсионеров, чтобы избежать внимания российских солдат.