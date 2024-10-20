Вооруженные силы Украины (ВСУ) на месте убивали российских солдат, взятых в плен. Об этом рассказал пленный командир батальона 113-й бригады ВСУ Александр Долматов, добавив, что стал свидетелем произошедшего вблизи Угледара.

«Наши штурмовые группы не брали пленных, а уничтожали их на месте. У них, видимо, в крови уже был адреналин на уничтожение», — заявил Долматов.

Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что сдался в плен 18 октября в районе поселения Золотая Нива на угледарском направлении. По его словам, штурмовые группы ВСУ уничтожали встречных на месте.

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Долматов также упомянул, что в начале октября стал очевидцем гибели трех российских военнослужащих. О других происшествиях он узнал из радиопередач и от своих сослуживцев.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой подтвердить информацию Ответ ожидается.

Ранее военнослужащий штурмового подразделения с позывным Штурман рассказал, что украинские боевики убивают три четверти личного состава, который пытается сдаться в плен российским войскам. В основном солдаты используют для убийства дроны и обычное вооружение.