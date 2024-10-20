Главком ВСУ Сырский срочно выехал к границе с Россией

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что прибыл на территорию Сумской области и находится возле границы с Россией. Об этом сообщает МК со ссылкой на сообщение самого Сырского в соцсетях.

«Провел работу прямо на командных пунктах бригад», — заявил Сырский.

Он также сообщил, что заслушал рапорты командиров бригад, оказал помощь в решении проблем, и «принял ряд решений, направленных на предупреждение действий ВС РФ, учитывая обстановку».

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Сырский также заявил, что ситуация в зоне проведения боевых действий якобы остается под контролем ВСУ.

Накануне сообщалось, что российские военные прорвались к населенному пункту Викторовка в Курской области.