Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с РФ. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Валерий Залужный, высказывания которого приводит газета The Daily Telegraph.

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По его словам, гарантии безопасности более важны для Украины, нежели вопрос территорий.

"Я не упомянул территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме, - сказал Залужный журналистам после выступления в одном из лондонских аналитических центров. - Если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего сада, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его".

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Издание отметило, что заявления Залужного свидетельствуют о смене риторики украинских властей, которые ранее настаивали на невозможности достижения мира без возврата всех потерянных территорий. Украинские военнослужащие, с которыми побеседовала газета, отметили, что выступают за скорейшее окончание конфликта в связи с большими потерями и невозможностью достижения победы. При этом источники The Daily Telegraph указали, что чиновники на Западе заинтересованы в затягивании боевых действий в надежде на ослабление позиций России в 2025-2026 годах.