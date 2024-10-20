Боец ВС РФ рассказал, как чудом выжил при налаживании радиосвязи у Авдеевки

Российский командир группировки «Центр» капитан Павел Долгов рассказал, что чудом остался жив после атаки беспилотников во время налаживания радиосвязи у Авдеевки. Об этом он сообщил на видео, предоставленном Минобороны РФ.

«Самые сложные мои случаи, это, конечно же, было непосредственно в Авдеевке, развертывание радиосети. <…> Буквально чудом спасался личный состав, непосредственно уже я», — передаёт ТАСС слова Долгова.

Он добавил, что бойцов группировки несколько раз атаковали украинские БПЛА.

По словам командира, радиосвязь в Авдеевке была организована в двух километрах от украинских солдат. Сейчас бойцы «Центра» восстанавливают поврежденную инфраструктуру в освобожденных населенных пунктах на красноармейском направлении.

Ранее в администрации Сургута сообщили, что участнику СВО из ХМАО с позывным «Шум» вручили медаль «Жукова». Там добавили, что медаль он получил за подвиг совершенный в ходе спецоперации. Военный принимал участие в освобождении Авдеевки.