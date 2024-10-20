У находящихся на линии соприкосновения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются депрессивные настроения. Об этом сообщил польский журналист Марцин Вирвал.

— Я общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным, — заявил он.

По словам журналиста, последний раз он был в Донбассе в феврале 2024 года. Уже в этот момент настроение было не самое лучшее. Он добавил, что к настоящему моменту они только ухудшились. Военные не говорят об удержании позиций и думают о том, что потеряют территории на линии боевых действий, пишет Onet.

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