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Подполье рассказало о последствиях ударов по Харькову

В Харькове после ночных ударов российских войск очень неспокойно. Подробностями поделилось подполье.

Подполье рассказало о последствиях ударов по Харькову
© globallookpress.com

«По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. "Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление», - рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным украинских СМИ, в Харькове раздалось два взрыва. По данным подполья их было больше и, судя по всему, российские ракеты или беспилотники попали в важные цели. Минобороны России пока не комментировало этих ударов.

Ранее «СП» писала о том, что «Ночной охотник» поразил позиции ВСУ в Курской области.

Военные новости
Сергей Лебедев
Минобороны России
Харьков
Украина