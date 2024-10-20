Подполье рассказало о последствиях ударов по Харькову

В Харькове после ночных ударов российских войск очень неспокойно. Подробностями поделилось подполье.

«По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. "Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление», - рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным украинских СМИ, в Харькове раздалось два взрыва. По данным подполья их было больше и, судя по всему, российские ракеты или беспилотники попали в важные цели. Минобороны России пока не комментировало этих ударов.

Ранее «СП» писала о том, что «Ночной охотник» поразил позиции ВСУ в Курской области.