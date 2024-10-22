Армия Израиля заявила о двух подозрительных целях

Израильские военные зафиксировали две "подозрительные воздушные цели" в небе над страной.

Как сообщила армейская пресс-служба, одна из них двигалась со стороны Ливана, ее перехватили ВВС Израиля. Из-за ее появления в некоторых районах Верхней Галилеи была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой падения осколков после перехвата.

Еще один подозрительный объект вошел в воздушное пространство страны "с востока" и был засечен в небе над контролируемыми Израилем Голанскими высотами.