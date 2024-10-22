Во Франции призвали обсудить обеспечение Киева средствами неядерного сдерживания

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню, комментируя так называемый план победы президента Украины Владимира Зеленского, предположил, что Западу пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания. Такое мнение он выразил в понедельник в эфире телеканала LCI.

По его мнению, киевский "план победы" является "началом политического пути, на котором надо взять на себя ответственность за помощь Украине в долгосрочной перспективе". "Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию, и это вопрос, который нужно обсудить уже сейчас", - сказал министр.

Зеленский 16 октября представил в Верховной раде свой план завершения конфликта. Он включает требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и использование европейского воздушного щита для защиты украинской территории. План предусматривает создание на Украине "неядерного стратегического пакета сдерживания" и постконфликтное восстановление страны при поддержке западных стран. 17 октября Зеленский пояснил, что "пакет сдерживания" подразумевает размещение на украинской территории западных ракет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов.

Несколько американских и европейских СМИ со ссылкой на источники сообщали, что реакция союзников Киева на эти предложения была сдержанной. Москва многократно критиковала продвигаемую Киевом так называемую формулу мира как нереалистичную. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.