Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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В результате атаки никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В сентябре Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников в Раменском городском округе. До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили там два дрона, и один в городском округе Люберцы.