Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в РФ

Ил-76 с 95 освобожденными из украинского плена российскими военными прибыл в Московскую область. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в Telegram-канале, опубликовав кадры приземления самолета.

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Уточняется, что военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение в медучреждениях Министерства обороны РФ в Москве.

18 октября Минобороны сообщило о возвращении из плена 95 военнослужащих в результате обмена. Позже информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в МИД ОАЭ после обмена военнопленных между Россией и Украиной пообещали продолжать быть посредником для мирного урегулирования конфликта на Украине.