ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области, пострадал охранник сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе в селе Грузское беспилотник нанес удар по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал охранник. Мужчину с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба", - написал он.

По информации главы региона, обстрелам подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка. В Шебекино в частном доме полностью сгорели одна комната и чердачное помещение. Различные повреждения выявлены в трех частных домах: выбиты окна, пробита крыша и посечены заборы.

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"В Новой Таволжанке в четырех частных домовладениях повреждены остекление, кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Также осколками посечен один легковой автомобиль", - сообщил Гладков.

В селе Тишанка Волоконовского района в результате артиллерийского обстрела и атак с помощью дронов-камикадзе, повреждения зафиксированы в одном социальном объекте. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы, также в одном из домов поврежден газопровод.