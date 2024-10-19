В Пентагоне не смогли подтвердить присутствие войск КНДР в зоне СВО

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения Россией специальной военной операции.

"Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить", - заявил он, коснувшись соответствующего вопроса на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны стран Группы семи, состоявшегося в Неаполе.

По словам Остина, это "вопрос, который [США] продолжат изучать".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что, "по его разведывательной информации", КНДР направила "тактический персонал и офицеров" в Донбасс и Новороссию и что Пхеньян "готовит тысячи солдат для отправки на Украину", однако "пока не приступил к их переброске".

16 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае, следует комментировать то, что находится в зоне его ответственности, а тематика того, кто участвует в спецоперации, его касаться не должна. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в СВО напоминают очередную информационную утку. Версию о том, что военнослужащие из КНДР могли быть отправлены на Украину, изложил министр национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Таким образом он интерпретировал союзнический договор Москвы и Пхеньяна.

19 июня РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Отвечая на вопросы по этому поводу 20 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский режим начал агрессию против признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик до того, как они вошли в состав России, а правовые нормы соглашения не имеют обратной силы. Кроме того, указал российский лидер, у Москвы нет необходимости в чьей-либо помощи в ходе СВО.