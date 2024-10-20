В Брянской области сбили еще один БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.

Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.