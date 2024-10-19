В Румынии подняли в воздух истребители из-за сигнала о нарушении границы

В Румынии подняли в воздух четыре истребителя из-за информации о нарушении воздушного пространства небольшой целью. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны, передает РИА Новости.

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Около 2:30 ночи по московскому времени в субботу, 19 октября, радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила небольшую воздушную цель в районе побережья Черного моря. Она находилась примерно в 45 километрах к востоку от города Сфынту-Георге уезда Тулча.

«Так, для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча», — рассказали в минобороны.

По данным радиолокационного сигнала, небольшая цель пересекла сухопутную границу Румынии около 4 часов утра в районе Гура-Портицей. Максимальная глубина проникновения на территорию страны достигала 19 километров.

«Истребительная авиация не вступала с ним в визуальный контакт ни на одном этапе пути», — уточнили в ведомстве.

Спустя полчаса система наблюдения потеряла сигнал радара, и в 5:10 часов истребители вернулись в места дислокации.

Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. При этом сообщений о падении объекта на территории страны не поступало.

В начале октября в Румынии сообщили об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского происхождения. Отмечается, что район, в котором они были найдены, является нежилым, и ущерб объектам инфраструктуры нанесен не был.