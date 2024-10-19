В РФ вернулись освобожденные из плена 95 российских бойцов

В РФ вернулись освобожденные из украинского плена 95 российских бойцов
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Россию, самолет с бойцами приземлился на аэродроме Чкаловский, сообщает телеканал РЕН ТВ.
На аэродроме их ждали автобусы, на которых вернувшиеся покинули его территорию в сопровождении автомобилей госавтоинспекции.
Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными 95 на 95
18 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.