В РФ вернулись освобожденные из плена 95 российских бойцов

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Россию, самолет с бойцами приземлился на аэродроме Чкаловский, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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На аэродроме их ждали автобусы, на которых вернувшиеся покинули его территорию в сопровождении автомобилей госавтоинспекции.

Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными 95 на 95

18 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.