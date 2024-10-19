На подлете к Белгороду уничтожены несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Пострадавших и серьезных повреждений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет. Из-за падения обломков повреждения в Белгороде получили пять автомобилей и газопровод.

На месте находятся оперативные и аварийные службы.