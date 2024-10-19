Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута

Израильские военные самолеты в субботу возобновили бомбардировки Бейрута. Нанесены два удара по южному пригороду столицы, сообщает ливанское Национальное агентство новостей (NNA).

В субботу около 16:00 корреспондент агентства сообщил, что израильские военные самолеты совершили «второй за сегодня жестокий налет» на южный пригород Бейрута.

«Над местом обстрела в воздух поднимаются густые клубы дыма», — сообщает NNA.

Агентство отмечает, что ранее «вражеские военные самолеты» атаковали район Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута.

Ранее Россия поддержала жалобу Ливана в Совбез ООН из-за бомбардировок Израилем гражданских объектов.