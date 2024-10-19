Экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Экипажи вертолетов Ка-52М помешали ротации украинских подразделений в приграничном районе Курской области, передает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

«Экипажи вертолетов Ка-52м армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщило оборонное ведомство.

Там добавили, что при выполнении боевой задачи сухопутных войск российские летчики выпустили ракеты по личному составу и бронетехнике ВСУ. Цели были уничтожены, после чего экипажи вертолетов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек , чтобы предотвратить попадание ракет противника.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.