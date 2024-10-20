«Хезболла» ударила ракетами по израильским базам

Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.

Согласно заявлению пресс-службы организации, атака была проведена в 12.30 в воскресенье, 20 октября, в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильские нападения на ливанские деревни и укрытия, сообщает РИА «Новости».

В заявлении «Хезболлы», опубликованном в ее Telegram-канале, подчеркивается, что ракетный залп был направлен на защиту народа Ливана. Прямая речь представительницы пресс-службы звучала так: «В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения израильского врага на деревни и убежища, бойцы «Исламского сопротивления» атаковали мощным ракетным залпом базу Филон».

Ракетный удар по объектам на территории Израиля случился на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками. «Хезболла», поддерживаемая Ираном, регулярно осуществляет атаки на израильские объекты и подразделения, что приводит к эскалации напряженности в регионе.

Израильские истребители ударили по Бейруту

Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне усиления напряженности в регионе Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью атаки беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии, также израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны ливанского движения «Хезболла», в результате чего погиб один человек.