ВС РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад, отразили контратаку в Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 1-й и 17-й бригад национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и 2 боевые бронированные машины", - сообщили там.

В Минобороны РФ добавили, что авиация, артиллерия и ракетные войска продолжили наносить поражения скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области, а также их резервам и районам сосредоточения в Сумской области.