Генерал рассказал, какая опасность может грозить Петербургу

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что сбитый над Санкт-Петербургом беспилотник может говорить о подготовке более серьезного удара недружественных сил по стратегическим объектам в мегаполисе. По его словам, БПЛА запустили с территории Финляндии. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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Конечно же, БПЛА прилетел из Финляндии. Судя по всему, запустили его далеко не дружественные структуры по отношению к России. Судя по всему, беспилотник имел разведывательное предназначение, чтобы оценить состояние стратегических объектов [Санкт-Петербурга], по которым планируется нанести удар более серьезными средствами, — считает Липовой.

Эксперт добавил, что «Финляндия давно используется НАТО как плацдарм и площадка подскока». Финны не руководят своей страной, государством управляет НАТО, уверен Липовой.

В Петербурге сбит беспилотник

Ранее «Фонтанка» сообщила о сбитом в небе над Санкт-Петербургом БПЛА. Источник издания в экстренных службах рассказал, что уничтожили дрон силы ПВО. Очевидцы сообщили, что слышали хлопок около пяти часов утра 19 октября. В каком именно районе он произошел — неизвестно.

В ночь на 19 октября средства ПВО уничтожили и перехватили над территорией России 16 беспилотников. По данным Минобороны РФ, тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над Белгородской областью.