В Петербурге сбит беспилотник

Над территорией Санкт-Петербурга уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на представителей экстренных служб.

По данным источника, дрон ВСУ удалось обезвредить российским силам ПВО. Известно, что в результате атаки никто не пострадал, в городе нет разрушений.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

ПВО уничтожила 13 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника.