Командование ВСУ заявило, что пути отступления в Курской области отрезаны

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Командование предупредило украинских военных, что пути отступления в Курской области отрезаны и эвакуации не будет, заявил сдавшийся в плен мобилизованный Александр Чмиль.

"Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны. Мы сразу же пошли в соседнюю деревню сдаваться в плен. Не били, накормили, дали воды и сигарет. Нормально относились и тут нормально относятся", - рассказал Александр на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По его словам, подвоза боеприпасов и продовольствия не было. "Приходилось пить воду из болота", - добавил военнопленный.

Александр Чмиль был мобилизован несмотря на то, что состоял на учете в наркодиспансере, после чего оказался в Курской области. Он уточнил, что в его подразделении почти все сослуживцы были старше 50 лет.