Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра

Сальдо: ВС РФ взяли под контроль острова в дельте Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска взяли под контроль крупные острова в дельте Днепра. Его слова передает РИА Новости.
«Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем», — поделился Сальдо.
Он добавил, что рейды ВСУ на «резиновых лодочках» на левый берег Днепра периодически продолжаются, однако российские артиллеристы поражают лодки на плаву.
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До этого Сальдо сообщал, что зимой в Херсонской области могут переселить жителей ряда сел.
По его словам, в преддверии зимы власти уделили особое внимание вопросу обеспечения людей в отдаленных населенных пунктах газом и углем. В настоящее время котельные и тепловые сети на территории Херсонской области готовы к холодам на 100%, но обстрелы со стороны украинских войск все еще представляют большую проблему.
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