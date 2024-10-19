Спецоперация на Украине 19 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 октября 2024 года.

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Минобороны заявило о поражении огневой точки ВСУ

Экипаж российского танка Т-72Б3 с помощью беспилотного летательного аппарата поразил огневую точку подразделения противника, сообщает ТАСС.

После проведения боевой стрельбы экипаж бронированной машины совершил смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Танкисты применяют фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет им нанести максимальный урон укреплениям и бронетехнике Вооруженных сил Украины.

Российские морпехи захватили опорный пункт ВСУ в лесополосе в Курской области

Российские морпехи захватили опорный пункт противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в курском приграничье. В результате боя морские пехотинцы захватили трофейное вооружение западного производства, флаги и личные вещи Вооруженных сил Украины. Противник попытался оказать сопротивление и был уничтожен.

Штурмовики работали под прикрытием артиллерии и минометов.

ВСУ потеряли до 440 военных в боях с группировкой войск «Центр»

Вооружённые силы Украины потеряли до 440 военных, сообщает RT.

Это произошло в ходе боёв с российскими бойцами в зоне проведения спецоперации.

Было отражено 10 контратак противника. В результате вражеская сторона потеряла до 440 военных, два французских БТР, четыре бронемашины и орудие Д-20.