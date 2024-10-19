Украинское военное командование заставляет мобилизованных рыть окопы и возводить укрепления у Чернобыльской АЭС, где радиационный фон может в 12 раз превышать норму,

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Об этом РИА Новости сказал украинский военнопленный Виталий Озимов из 49-й бригады ВСУ.

«Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то», — заявил Озимов.

По его словам, командование не волновал радиационный фон.

Пленный боец ВСУ заявил о нежелании командования проводить ротацию его бригады

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году покажется разминкой, если Вооружённые силы Украины решат нанести удар по Курской АЭС.