Пленный: командование ВСУ заставляет солдат рыть окопы у Чернобыльской АЭС
Украинское военное командование заставляет мобилизованных рыть окопы и возводить укрепления у Чернобыльской АЭС, где радиационный фон может в 12 раз превышать норму,
Об этом РИА Новости сказал украинский военнопленный Виталий Озимов из 49-й бригады ВСУ.
«Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то», — заявил Озимов.
По его словам, командование не волновал радиационный фон.
Пленный боец ВСУ заявил о нежелании командования проводить ротацию его бригады
Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году покажется разминкой, если Вооружённые силы Украины решат нанести удар по Курской АЭС.