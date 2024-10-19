Мобилизация: последние новости на сегодня 19 октября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 октября 2024, в материале «Рамблера».

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Астраханские волонтеры начали плести зимние масксети для бойцов СВО

Астраханские волонтеры из социального центра «Юность» начали плести зимние маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Защитные средства изготавливают по запросу бойцов. Особенные сети скроют спецтехнику и военнослужащих в снежный период.

Волонтеры Астраханской области оказывают гуманитарную помощь бойцам с начала СВО на постоянной основе.

Министерство обороны разработало проект для добровольцев-участников СВО

Воинские части, формирующие подразделения добровольцев для участия в специальной военной операции, в течение 10 дней должны будут предоставлять в военкоматы сведения, необходимые для беззаявительного получения удостоверения участника СВО, сообщает РИА Новости.

Соответствующий проект постановления кабмина РФ разработало Минобороны.

Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в спецоперации, получить статус ветерана боевых действий, с момента начала его участия в СВО, что в свою очередь позволит получать добровольцу и членам его семьи соответствующие меры социальной поддержки.

Белоусов поздравил военных, отличившихся при взятии Невского в ЛНР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Невское в ЛНР, сообщает РИА Новости.

Министр поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка.

Белоусов также направил поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

Об освобождении Невского в ЛНР Минобороны сообщало 16 октября.