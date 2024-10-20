Израильская армия нанесла массированные удары по сектору Газа, количество жертв превысило 80, раненые исчисляются десятками.

Как сообщили власти палестинского анклава, ВВС Израиля в ночь на воскресенье подвергли бомбардировке расположенный на севере город Бейт-Лахия, где погибли не менее 73 человек.

Полностью уничтожен жилой квартал. Десятки людей получили ранения. Многие до сих пор остаются под обломками разрушенных зданий. Агентство SANA распространило информацию о 80 убитых, указав, что большинство жертв составляют женщины и дети.

В свою очередь израильская армия заявила, что данные о числе погибших преувеличены.

Кроме того, по сведениям агентства WAFA, в Бейт-Лахии с беспилотника была обстреляна группа палестинцев, нашедших убежище во дворе местной больницы. Также зафиксировано прямое попадание в автомобиль скорой помощи.

Ситуация в других районах анклава

Согласно сообщениям WAFA, при артиллерийском обстреле лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа в субботу вечером погиб ребенок, несколько человек пострадали. В расположенном там же городе Дейр-эль-Балах в результате ночного удара по убежищу для внутренне перемещенных лиц были ранены пять палестинцев. В лагере Джабалия на севере анклава израильские военные разрушили несколько домов. В городе Газа атаке с воздуха подверглись некоторые районы, при ударе по жилому строению пострадали два человека. Авианалет был также совершен на город Рафах на юге сектора.

Как отмечает WAFA, армия Израиля блокирует медицинские учреждения, препятствует работе врачей и служб гражданской обороны, в том числе путем обстрелов. В больницах наблюдается острая нехватка медикаментов, продовольствия и воды, из-за постоянных отключений электричества гибнут пациенты.

По информации Минздрава сектора, жертвами эскалации конфликта в анклаве с октября 2023 года стали уже в общей сложности 42,5 тыс. палестинцев, 99,6 тыс. пострадали.

Обстановка на Западном берегу Иордана

Согласно данным WAFA, на Западном берегу реки Иордан, где израильские военные регулярно проводят рейды с целью задержания активистов палестинского сопротивления, армейский джип ночью сбил насмерть молодого человека, ехавшего на мотоцикле. Инцидент произошел во время облавы в городе Тулькарм.

С наступлением воскресенья колонна бронетехники вторглась в лагерь беженцев Балата в Наблусе. Подробности не приводятся. Аналогичный рейд был осуществлен в Вифлееме, где военные применили светошумовые гранаты. В Дженине армейские подразделения взяли штурмом несколько домов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Столкновения также происходят на Западном берегу Иордана.