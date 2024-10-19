Уснувшего в засаде украинского снайпера взяли в плен в Курской области

В Курской области взяли в плен снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ), заснувшего в засаде. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

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«Мой товарищ ушел за водой и сухпайками. Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших, человек семь-восемь, и самостоятельно принял решение сдаться. И меня уже разбудили русские солдаты и сказали: "Сдавайся и будешь жить"», — вспомнил боец.

Военнослужащий также рассказал, что его батальон несколько раз был разгромлен, из-за чего его укомплектовывали заново. При этом многие солдаты сбегают, самовольно оставив позиции.

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Ранее солдат Вооруженных сил Украины Ярослав Мазур сдался в плен российским военным, когда во время обстрела его командиры предали своих, сбежав и бросив с ранеными товарищами. По словам Мазура, его подразделение направили из Сум, даже не объяснив, куда они едут.