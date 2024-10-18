Иран может тайно изменить ядерную доктрину

Иран после соответствующего решения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи может изменить свою ядерную доктрину, но это решение надо держать «в тайне от врага». Об этом заявил депутат парламента исламской республики Ахмад Ариаинежад, комментируя призыв 39 иранских законодателей разрешить создание ядерного оружия.

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«Депутаты, которые подписали это письмо, руководствуются собственными убеждениями и фетвой верховного лидера, согласно которой производство оружия массового уничтожения запрещено с исламской точки зрения. Эта фетва относится к оружию массового уничтожения, но может не охватывать его защитный вариант. Эксперты должны провести детальное изучение данного вопроса. Мы должны сохранять нашу позицию в тайне, ведь нельзя выставлять свои преимущества на показ перед хорошо вооруженным врагом», – заявил депутат в интервью для портала Didban Iran.

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По его словам, каким бы современным вооружением ни пользовался противник, Иран не прекратит борьбу. Исламская республика считает израильский оккупационный режим равнозначным американскому, и нам не важно, управляют ли новейшими системами ПВО наемники американской армии или их союзники в израильских силовых структурах.

«США всегда стремились нанести удар по исламской республике. Мы уверены, что с ними необходимо расплатиться, поскольку именно они дестабилизировали обстановку в нашем регионе», – подытожил депутат.

Напомним, бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что Иран располагает секретным оружием, более мощным, чем ядерное.

По официальным данным, только 9 стран в мире владеют ядерным оружием. Иран в их число не входит. 7 октября появились сообщения, что Иран тайно испытал ядерное оружие. К такому выводы эксперты пришли после того, как зафиксировали сейсмическое событие магнитудой 4,6 на территории Ирана. Изначально это приняли за землетрясение, но после было решено, что проводились испытания вооружения.