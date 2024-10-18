В Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными.

Отмечается, что в результате переговоров в Россию вернулось 95 военных, столько же было отправлено на Украину. При этом в процессе обмена участвовали Объединенные Арабские Эмираты — как уточнили в военном ведомстве, страна оказывала усилия гуманитарного характера. В данный момент возвращенные военные находятся на территории Белоруссии, позже они будут доставлены в Россию.

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«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сообщили в Минобороны.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военных.