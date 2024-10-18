В СФ заявили, что Киев не сможет создать ядерное оружие

Киевский режим не сможет самостоятельно создать ядерное оружие даже в перспективе нескольких лет, но, не получив такого оружия от Запада, вполне может использовать "грязную бомбу". Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

По его словам, вполне понятно, что никто не собирается давать в руки Киеву ядерное оружие.

"Что касается самой Украины, то, конечно, ни за две-три недели, ни за два-три года они бомбу как таковую создать не смогут, а так называемую грязную бомбу - конечно, возможности у них есть", - объяснил он.

Чижов отметил, что это возможно, например, с использованием радиоактивных отходов, которые остались на подконтрольных киевскому режиму атомных объектах.

О запросах и ультиматумах Киева

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступлению в НАТО. Позднее газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. После этого Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте утверждал, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.

Реакция российской стороны

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС назвал подобные заявления Зеленского очередной опасной провокацией, заметив при этом, что для Украины сегодняшнего дня создать ядерное оружие не так уж просто, если вообще возможно. Кроме того, подчеркнул Путин, Москва в состоянии проследить любое движение к получению Киевом ядерного оружия, такое "утаить невозможно". По словам российского лидера, "любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию".

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал выступление Зеленского как "ядерный шантаж украинского агонизирующего режима", посоветовав всем, "включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне", помнить о последствиях.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь назвал безумцами тех, кто в Киеве говорит о возможности создать ядерное оружие в кратчайшие сроки, и добавил, что высказывания украинского президента можно долго анализировать, но в конечном счете все "уже поняли тщетность всех этих попыток, ненужность и даже контрпродуктивность".