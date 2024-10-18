Раскрыты характеристики поставляемых Киеву «Матадоров»

Ручные противотанковые гранатометы (РПГ) MATADOR, которые поставляют Киеву, отличаются дальностью стрельбы до 1200 метров. Характеристики гранатометов раскрыла «Российская газета».

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«В новом пакете германской военной помощи ВСУ предусмотрена передача тринадцати тысяч противотанковых средств, имеющих обозначение RGW-90. В некоторых источниках они обозначаются как ПТРК (противотанковый ракетный комплекс — прим. «Ленты ру»), но на самом деле речь идет о 90-миллиметровых одноразовых гранатометах MATADOR», — пишет издание.

Отмечается, что серийное производство РПГ начали в 2000 году. Существует несколько версий «Матадора», включая модификации с двухрежимным взрывателем и со специальной боевой частью для проламывания отверстий в стенах. Гранатомет весит 8,9-13 килограммов в зависимости от модификации.

Ранее в октябре стало известно, что российские военные применили установленный на роботизированную платформу ПТРК «Фагот» в зоне проведения специальной военной операции. Установка на гусеничном шасси позволяет поражать цели с минимальным риском для оператора.