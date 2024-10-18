Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева снять запрет на экспорт вооружения. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения», — сказал он, комментируя возможную покупку западными странами украинского оружия.

В начале октября газета Financial Times писала, что Киев надеется получить средства для расширения внутреннего производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также увеличить объем их закупок за рубежом.

Отмечалось, что производители страны могут получить до $20 млрд от продаж за рубеж и увеличить внутреннее производство для армии.